Meastro: van kakofonie naar zoetgevooisd muziekstuk

Volledig scherm ED20230309-0021, Gerwen, Drumfanfare Jong Leven organiseert Maestro Drumfanfare Jong Leven organiseert Maestro. Deze avond is de laatste repetitie in het het gemeenschapshuis © Rene Manders/DCI Media

Verhagen is een van de vijf maestro’s die vanavond in een volle theaterzaal in Het Klooster in Nuenen voor het orkest staat. Hoe de organisatie bij hem terecht gekomen is weet hij niet maar alle vijf zijn bekende Gerwen- of Nuenenaren.

,,Ik zag het als uitdaging want ik ben geen muzikant en kan geen noten lezen” zegt Verhagen. ,, In het najaar, bij de eerste repetitie met orkest moesten we lachen, zo slecht was het. Maar ik heb er nu vertrouwen in. Als ik doe wat ik geleerd heb, dan komt het goed. Alleen de snelheid aanhouden, daar moet ik op letten.” Hij leerde veel in korte tijd. Coach Van Keulen voegt toe: ,,Hij is fanatiek. Muziek is emotie en die weet hij nu beter over te brengen. Dat geeft vertrouwen en dan volgt het orkest jou. Je uitstraling bepaalt de muziek.”

Maestro en coach zijn via loting aan elkaar gekoppeld maar hebben het met elkaar getroffen vinden ze. Verhagen ,,We wonen bij elkaar in de buurt en konden thuis oefenen wanneer we wilden. Het was niet mogelijk om wekelijks te repeteren met het orkest. Dus dat de eerste keer een compleet voor je, dat was nogal wat. Dit was helemaal anders dan de Mp3-tjes om mee te oefenen.”

Coaches uit het vak

De vijf coaches hebben allemaal hun strepen verdiend in de muziek. Deden conservatorium en/of volgden een opleiding tot dirigent. Edwin van der Schoot begeleidt maestro Bart van de Ven en kent het orkest goed omdat hij daar vijf jaar voor stond. ,,We hebben vooral aan de basisslag gewerkt, de vierkwartsmaat. Die moest een automatisme worden. We hebben veel thuis geoefend.”

Ook Van de Ven is geen muzikant. ,,Maar ik heb wel ritmegevoel” zegt hij als hij uitblaast na zijn pittige repetitie. De stukken werden regelmatig onderbroken om iets te verbeteren en ook voor Van de Ven was het aangeven van de snelheid nog moeilijk. ,,Toen ik werd gebeld of ik mee wilde doen, moest ik eerst uitzoeken om welk programma het ging. Door mijn werk in de horeca heb ik dat nooit gezien. Maar ik hou wel van een uitdaging dus ik zei ‘ik doe het en zie wel waar het schip strandt. Toen ik de muziek kreeg was het luisteren, luisteren, luisteren. Ik was nu zenuwachtig en dat zal ik zaterdag ook wel zijn maar dat mag. Maar net op de bok, dat voelde goed. Het was helemaal prima.”

Grande Finale

Vanavond is de grande finale. Dan wordt het publiek gegarandeerd getrakteerd op een muzikaal spektakel. Voorzitter van Jong Leven Han van Erp legt uit waarom. ,,Er zitten 40 personen in het orkest en dit is met gastmuzikanten tot bijna 70 uitgebreid. Ieder van de deelnemende maestro’s heeft drie nummers in gestudeerd dus dat is vijftien keer een feestje. Ze hebben ook allemaal geoefend op ‘We are the Champions’ want als bekend is wie de winnaar is, mag die dat als laatste stuk nog dirigeren.”

Een grijnzende coach verklapt met een dikke knipoog: ,,Daar hebben we niet zoveel tijd aan besteed. Want als je dat mag, dan heb je toch al gewonnen.”