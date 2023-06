Nuenen trekt 48 miljoen uit voor klussen die nu eindelijk eens geklaard moeten worden, maar dan is het geld voorlopig op

Met zijn nieuwste boek wil Ben Damen ‘verhalen van Brabantse oorlogs­slacht­of­fers redden van de vergetel­heid’

EINDHOVEN - Verhalen van familieleden optekenen nu het nog kan, voordat ze in de vergetelheid geraken. Dat is het idee achter het boek dat Eindhovenaar Ben Damen schrijft. Over oorlogsslachtoffers - helden, militairen en gewone burgers - uit heel Brabant.