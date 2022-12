Nuenen voelt zich met plan voor vluchtelingen op Gulbergen ‘voor het blok gezet’ door regio

Karin Haans moet na 44 jaar afscheid nemen van de vis - haar winkel in Eindhoven gaat dicht

EINDHOVEN - 44 jaar lang zat Karin Haans met haar handen in de vis en dat had nog wel tien jaar mogen blijven duren. Maar na zaterdag is het voorbij, en gaat Karins viswinkel niet meer open.

15 december