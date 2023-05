Nuenen wil nieuw onderzoek naar veiligheid snelfietspad bij spoorwegovergang

Column Elke dag een indrukwek­ken­de dodenher­den­king in het klein

Een peutertje met een strik in haar haar kijkt een beetje verlegen weg van de camera. Bij de foto staat, in het Engels, de volgende tekst: ‘21 april 1934 | Een Nederlands Joods meisje, Edith Roseij Beek, werd geboren in Oss. Ze werd gedeporteerd naar #Auschwitz in november 1943 en vermoord in een gaskamer.’