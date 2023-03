Oorlogskerosine onder Gerwense tuinen moet opgeruimd worden, plan binnen 4 jaar

VAN DE LEZER Veel kritiek op restaurant­re­cen­sie waarin De Zwaan in Son wordt afgeser­veerd: ‘Wat is dat voor zuurpruim'?’

Veel lezers van het ED wonden zich de afgelopen dagen op over onze serie ‘Over de tong’, waarin Carla Kentgens een recensie schreef over restaurant De Zwaan in Son in Breugel.