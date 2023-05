Plots spoot de rook door de Primera, dat was een foutje, maar een mistmachine werkt wel tegen boeven: ‘Het gaat echt van kaboem!’

NUENEN - De Primera in Nuenen was dinsdag ineens in nevelen gehuld toen een mistmachine rook de winkel inblies. Zonder enige aanleiding. Het apparaat is eigenlijk bedoeld om inbrekers en overvallers het leven lastiger te maken. ,,En die denken dan nog maar aan één ding: vluchten, vluchten, vluchten.” Zes vragen over deze ‘boevenstopper’.