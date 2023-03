Politie achtervolgt Mercedes in Nuenen, 20-jarige verdachte duikt onder geparkeerde auto

Kwantum sluit filiaal Ruysdael­baan: ‘Niet aan personeel te komen’

EINDHOVEN - Kwantum sluit over vijf weken zijn filiaal aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven. De zaak, die ruim een jaar geleden zijn deuren sloot vanwege een tekort aan personeel, ging maandag 6 maart weer open. Voor tijdelijk, want op vrijdag 7 april sluit ze definitief.