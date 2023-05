Primera in Nuenen vol rook als beveiliging van geldautomaat plots aan schiet: ‘Leek wel van die witte discorook’

Doorzet­ters gaan ondanks donderbui onverstoor­baar verder met dressuur­wed­strijd en winnen allemaal

GELDROP/HEEZE - Vereniging De Doorzetters maakte het dressuurtoernooi voor mensen met een beperking tot een feestje. De wedstrijd met 13 deelnemers werd gehouden in manege Meulendijks in Heeze en had 13 winnaars.