Rechter tikt Nuenen op vingers voor verplichte vergunning autobedrijf; ‘Geen bewijs van criminaliteit’

Graffiti-kunste­naars maken Eindhoven weer een beetje mooier

EINDHOVEN - Voor de veertiende keer was De Berenkuil aan de Insulindelaan dit weekend een canvas voor graffiti-kunstenaars, een Hall of Fame. Tijdens het jaarlijkse festival Step in the Arena zetten 150 artiesten uit Europa hun mooiste werken op de muur. Daarnaast waren er ook lokale talenten te bewonderen.