Vrouw (29) rijdt met kapotte auto door Eindhoven na botsing tegen vangrail, beboet voor rijden onder invloed

EINDHOVEN - Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een vrouw staande gehouden die met een zwaar beschadigde auto door Eindhoven reed. De 29-jarige bestuurster gaf bij de politie aan dat ze op de A58 tegen de vangrail was gereden. Dat was duidelijk te zien: een koplamp was kapot en de motorkap was deels losgekomen. Ook had de vrouw teveel alcohol gedronken.