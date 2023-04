Uitstel voor gewraakte distributiedozen Eeneind-West: er komt voorlopig geen stikstofvergunning

Midzomer­nacht Wandel­tocht Rotary dit jaar voor kankerbe­strij­ding

Tijdens de Midzomernacht Wandeltocht op zaterdag 24 juni van Rotary Eindhoven Zuid wordt geld ingezameld door deelnemers en hun sponsors voor kankerbestrijding. Stichting YvYa is een van de doelen van deze ‘Kilometers voor Kanker tocht'. Er zijn 5 afstanden: 5, 10, 15, 20 of 30 km. De opbrengst wordt verdeeld over alle goede doelen. Aanmelden: rotaryclub Eindhoven Zuid of YvYa.