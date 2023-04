Voor het eerst is er een atlas met álle voetsporen van Vincent van Gogh in Brabant: hier ontstond zijn liefde voor de natuur

Waarom PSV een van de beste talenten ooit niet kon opleiden: ‘Ja, die stekker ging er af en toe uit’

Is Oussama Tannane een van de beste talenten die in het verleden in de opleiding van PSV rondliep? ,,Ja, zeker”, zegt hoofd jeugdscouting Rini de Groot van de club. Morgen gaat de 29-jarige Tannane proberen om met NEC de Eindhovense club pijn te doen.