Waarom wordt het snelfietspad in Nuenen-Eeneind niet veiliger aangelegd? Advies uit rapport verdwenen

OPINIE Stadionver­bod blijkt ook bij PSV een wassen neus, veiligheid van topvoetbal zonder meldplicht voor raddraai­ers in het geding

PSV maakte deze week bekend dat een deel van het uitvak in het eigen stadion niet langer volledig wordt gevuld. De veiligheid is niet gegarandeerd als de capaciteit wel geheel is benut. Twee dagen later blijkt de club nóg een levensgroot probleem te hebben, omdat mensen met een stadionverbod gewoon op de tribunes van het Philips Stadion kunnen zitten.