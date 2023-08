Woning in Nuenen drie maanden dicht na vondst harddrugs, eerder al softdrugs aangetroffen

Ferrari-belegger koopt belang van 15 procent in Philips; Exor in één klap grootste aandeelhou­der

EINDHOVEN - Bij Philips heeft zich een nieuwe grote aandeelhouder ingekocht. Eentje die vooral bekend als belegger in Ferrari, autoreus Stellantis en voetbalclub Juventus. Investeerder Exor heeft zich in een klap voor vijftien procent ingekocht bij het concern in zorgtechnologie.