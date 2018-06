Actiecomité Nuenen stuurt alle inwoners een brief: 'maak bezwaar tegen fusie'

Het comité heeft een voorbeeldbrief gemaakt met argumenten waaruit bezwaarmakers kunnen putten. Zoals dat het politiek de laatste jaren stabieler is geworden, dat de gemeente er financieel goed voorstaat en dat er geen open overleg is geweest tussen gemeente en provincie. ,,Maar we hopen ook dat inwoners daar hun eigen argumenten aan toevoegen", vertelt Gerda Hekker, voorzitter van het comité. ,,Mensen gaven aan behoefte te hebben aan een voorbeeld, maar ze moeten er vooral hun eigen verhaal van maken." Zaterdag houdt Nuenen Zelfstandig van 14.00 tot 17.00 uur een bijeenkomst in het Klooster. ,,Daar kunnen we mensen helpen en hun vragen beantwoorden."

Fractievoorzitters

Opvallend is dat alle vier de fractievoorzitters uit Nuenense coalitie tot de in totaal zes inleveradressen behoren. Roept dat niet de schijn op de het actiecomité vooral een politiek vehikel is, in plaats van een burgerbeweging? Wat Hekker betreft niet. ,,Er zijn wat mensen op vakantie, en zij waren bereid om de reacties te verzamelen." Wanneer het comité tevreden is over de respons? ,,We zijn blij met elke zienswijze. Natuurlijk hopen we op veel reacties, maar we hebben geen aantal in ons hoofd." Mensen kunnen nog tot woensdag 11 juli een zienswijze indienen bij de provincie. Wie de post via het comité over wil brengen, kan het beste niet tot de allerlaatste avond wachten. ,,Anders moeten we op stel en sprong nogmaals naar het provinciehuis, dus liefst hebben we ze in het weekend voor 11 juli binnen."