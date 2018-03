ANALYSE: Fusie overschaduwt stembusstrijd in Nuenen

De gemeente Nuenen bestaat mogelijk nog maar een paar jaar. Bovendien komt de gemeente vanwege de geplande herindeling met Eindhoven binnen enkele maanden onder financieel toezicht te staan. Toch heeft het veel zin om op 21 maart te gaan stemmen voor de Nuenense gemeenteraad, zeggen de kandidaten.

Het is Nuenen de afgelopen vier jaar niet gelukt de provincie ervan te overtuigen dat de gemeente zelfstandig kan blijven. Het gemeentebestuur functioneert niet en er is geen perspectief op verbetering. Met die kwalificaties maakte de provincie twee maanden geleden gehakt van alle inspanningen van het Nuenense gemeentebestuur. De provincie vindt dat Nuenen moet fuseren met Eindhoven en zoals het er nu naar uitziet gebeurt dat in 2020 of 2021. De dreigende herindeling plaatst de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in een bijzonder daglicht. De kans bestaat dat de Nuenenaren binnen anderhalf jaar weer naar de stembus moeten voor raadsverkiezingen. Bovendien komt de gemeente Nuenen op heel korte termijn onder financieel toezicht. De vraag rijst of het zin heeft om te gaan stemmen.

Laatste woord

,,Er zullen best mensen zijn die zeggen dat het geen zin meer heeft, maar juist nu is er iets te kiezen”, oordeelt lijsttrekker Ralf Stultiëns van W70 in Nuenen. ,,Het laatste woord over de fusie is nog lang niet gezegd en stemmen is zeker nu de moeite waard. Ook de nieuwe gemeenteraad mag nog een standpunt bepalen over herindeling. Het is een heel belangrijk onderwerp in de campagne, dat is duidelijk. Het kan niet anders dan dat de geplande fusie invloed heeft op de uitslag.”

W70 is de grootste voorvechter van een zelfstandig Nuenen. De partij maakt zich niet druk over het financieel toezicht en meent dat een nieuwe coalitie richting een herindeling ook gewoon plannen moet maken. ,,Als het zover is zijn we jaren verder. Wij geloven echt niet dat goede plannen waar steun en geld voor is zullen worden tegengehouden. Daar zijn we absoluut niet bang voor.”

Tegen beter weten in hoopt de VVD dat de herindeling niet de inzet van de verkiezingen wordt. ,,W70 legt daar de nadruk op, maar de verkiezingen gaan niet alleen over de fusie”, zegt lijsttrekker Gaby Scholder. ,,Een deel van de inwoners zal zeker uit emotie over de herindeling gaan stemmen, maar je moet kiezen voor de partij die de belangen van Nuenen het beste kan behartigen in de onderhandelingen over de fusie”, adviseert ze. Vooral de VVD was bezorgd over het aanstaande financieel toezicht van de provincie, maar gelooft niet dat de nieuwe gemeenteraad niks meer heeft te zeggen. ,,Onze zorgen zijn niet weg. Alle nieuwe investeringen moeten worden voorgelegd aan de provincie. We mogen onze bankrekening niet plunderen, maar naast grote investeringen is er nog veel meer te besturen en die zaken gaan gewoon door. “

Behoud

Een volledig coalitieprogramma heeft volgens de VVD echter weinig zin. ,,We hebben een korte bestuursperiode en daar moet je een programma op aanpassen. We moeten ons sterk maken voor het behoud van de dingen die belangrijk zijn voor Nuenen.”

PvdA-lijsttrekker Jan Wesenbeek vreest ook dat de fusie de verkiezingen zal domineren. ,,Natuurlijk gaat het de campagne overheersen, maar er zijn nog zo veel andere dingen die aandacht nodig hebben.” Wesenbeek denkt dat tegenstanders het accent in de campagne op de herindeling leggen om het falende beleid in de afgelopen periode te maskeren. Het verzet in Nuenen tegen de fusie wordt volgens hem overschat en hij gelooft niet dat tegenstand nog veel stemmen oplevert.