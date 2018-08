Auto gaat in vlammen op in Nuenen

Ton de Brouwer uit Nuenen in herdruk boek: Altijd gedoe met Van Gogh

13 augustus NUENEN - Twee jaar terug was er flink wat gedoe om het nieuwe beeld van de Aardappeleters in Nuenen. Maar dat was niets in vergelijking met de herrie rond een Van Gogh-beeld van Hildo Krop in de jaren dertig. Dat leert het nieuwe boek van Ton de Brouwer uit Nuenen.