Bart van Schijndel uit Nuenen behartigt belangen van Olympiërs

EINDHOVEN - Als atletenmanager behartigt Bart van Schijndel de belangen van een aantal Olympiërs. Deze week reist hij af naar Zuid-Korea. Om op de Spelen 'zijn' schaatsers in actie te zien, maar vooral om te praten over nieuwe contracten.

Het is het risico van het vak van atletenmanager. Steek je jarenlang veel tijd en energie in een sporter; heeft die op het moment surprême een off-day. Bart van Schijndel weet hoe het werkt, maar de geboren Nuenenaar laat zich er niet door uit het veld slaan. Want, zo stelt hij, niet alles draait om die gouden medaille. ,,Sport gaat om passie en emotie. Een atleet met een goed imago is commercieel interessanter dan bijvoorbeeld een olympisch kampioen zonder imago.”

Zuid-Korea

Van Schijndel (41) werkt voor bekende namen, onder wie de olympische schaatsers Kai Verbij en Antoinette de Jong, die in Pyeongchang al brons won op de 3000 meter. Zelf reist hij deze week ook af naar Zuid-Korea. ,,Natuurlijk ga ik kijken hoe de schaatsers het doen, maar ik wil vooral gesprekken voeren met ploegen en sponsoren."

De atletenmanager begon drie jaar geleden aan een nieuwe carrière. Hij zegde zijn fulltimebaan als sponsormanager bij het Amerikaanse horlogemerk Timex op en begon zijn eigen sportmarketingbureau Sport Stories. ,,Ik dacht: wat ik voor bedrijven doe, wil ik voor sporters gaan doen”, vertelt Van Schijndel in het Eindhovense pand SX, waar zijn bedrijf is gevestigd. Hij omschrijft zijn eenmansbureau als een boutique agency. ,,Klein en specialistisch.” Hij moest de afgelopen jaren hard knokken om topsporters aan zich te binden. ,,Je kunt natuurlijk niet beginnen met iemand van het kaliber Sven Kramer. Je moet je invechten in de markt.” Zijn achtergrond als marketingmanager van grote sportmerken als Under Armour, Le Coq Sportif en Diadora kwam daarbij goed van pas. ,,Destijds had ik veel rechtstreeks contact met sporters. Ik heb een heel jonge Epke Zonderland nog aan zijn eerste contract bij Le Coq Sportif geholpen.”

Andere sporten

Naast de in Zuid-Korea actieve schaatsers rekent Van Schijndel meer bekende sporters tot zijn klantenkring. Onder hen zijn schaatscoach Bob de Jong, hockeyer Robert van der Horst, judoka Kim Polling en windsurfer Kiran Badloe. De inmiddels in Utrecht wonende atletenmanager wil er voor 'zijn' sporters dag en nacht zijn. ,,Ik houd niet van valse beloften en gladde praatjes. What you see is what you get. Voor sporters vind ik het heel belangrijk dat ze alleen dingen doen die bij hen passen. Zij verkeren continu in een spanningsveld. Vooral bij jongere sporters is het lastig de juiste balans te vinden. Ze vinden het leuk om iets voor een gemeente of bedrijf te doen, maar staan er niet bij stil dat ze dan minder kunnen trainen. Ik probeer ze daarin te begeleiden.”

Een belangrijke taak die Van Schijndel vervult voor zijn atleten is het afsluiten van sponsorovereenkomsten en nieuwe contracten bij bijvoorbeeld een schaatsploeg. ,,Het allerbelangrijkste is dat sporters zich – zonder zorgen – voor honderd procent kunnen focussen op hun carrière”, zegt de manager, van wie het verdienmodel is gestoeld op het binnenhalen van sponsorinkomsten.

Bob de Jong