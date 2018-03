Berkenbomen Varenpad Nuenen alsnog gekapt

NUENEN - Aan het Varenpad in Nuenen worden volgende week alsnog 25 berkenbomen gekapt na een verzoek uit de buurt. Alleen de berkenboom bij het huis van raadslid Chris Eeuwhorst (De Combinatie) die raadsvragen stelde over de bomenkap, blijft staan. W70-wethouder Martien Jansen heeft dat gezegd in een toelichting op zijn antwoorden over de merkwaardige gang van zaken.

Een groot deel van de bewoners van de Tomakker en de Zwanenstuck wil dat de berkenbomen aan het Varenpad achter hun huizen verdwijnen. Eind vorig jaar kregen ze een brief waarin de gemeente Nuenen zich bereid toonde om mee te werken aan de kap van de berkenbomen ook al was er geen reden voor. ,,Vragen hiervoor een eigen bijdrage vanuit de buurt van 350 euro per gekapte boom’’, schreef een ambtenaar destijds.

Klachten

Eind februari werd aan de bewoners het plan gepresenteerd om de berkenbomen te vervangen. Buurtbewoner en raadslid Chris Eeuwhorst was bij die bijeenkomst aanwezig en stelde naar aanleiding van het plan raadsvragen. Volgens hem is er geen goed argument genoemd om de berkenbomen te kappen en blijven de klachten beperkt tot belemmering van zonlicht en verlies van blad en zaadjes.

De bomenkap werd opgeschort maar in antwoord op de raadsvragen zegt het Nuenense college van B en W deze week dat de berken alsnog geveld kunnen worden. Volgens de gemeente is er voldoende draagvlak in de buurt. Wethouder Jansen bevestigt bovendien dat de buurt de eigen bijdrage niet hoeft te betalen omdat de bewoners zelf gaan helpen met de beplanting. De kosten voor het werk zijn geraamd op 15.000 euro.

Fractievoorzitter Monique Donkers van De Combinatie is verbijsterd over de antwoorden. ,,Ik vind het vreemd dat de gemeente eerst zegt dat er geen reden is om de bomen weg te halen dat ze nu midden in het broedseizoen toch worden gekapt.’’

De hoop dat ze het leven van de bomen nog kan redden, heeft ze opgegeven. Wethouder Jansen wil niet zeggen hoe hij terugkijkt op het proces en de gebeurtenissen.

