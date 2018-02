Berry Cuppers (1934 – 2018): Betrokken CDA’er van het eerste uur

NecrologieNUENEN - Zaterdag 3 februari overleed op 83-jarige leeftijd Berry Cuppers, CDA’er van het eerste uur. In 1973 richtte hij samen met wijlen Jan Bisschops het lokale CDA op. De eerste afdeling in het land.

Toen al zag hij het belang van samenwerking in het gemeentebestuur om tot de beste resultaten te komen. De gedrevenheid om partijen te laten samenwerken leidde ertoe dat hij behalve in Nuenen ook actief was voor het CDA in de hele regio. Tien jaar was hij regiovoorzitter en zorgde ervoor dat de regio vertegenwoordigd werd in Provinciale Staten en Tweede Kamer.

Ook na zijn actieve periode in de politiek bleef hij een trouw bezoeker van leden- en fractievergaderingen, werkgroepen en discussies over verkiezingsprogramma’s. Zijn inbreng en soms milde kritiek werden door iedereen gewaardeerd.

Cuppers was een prominent lid met grote politieke en bestuurlijke ervaring. Iemand die door zijn bestuurlijke inzet, achttien jaar als raadslid en fractievoorzitter en vier jaar als wethouder, Nuenen mede maakte tot wat het nu is. Hij drukte zijn stempel op de periode waarin Nuenen veranderde van een relatief kleine agrarische gemeente naar welvarend forensendorp.

KBO

Berry Cuppers was 15 jaar actief binnen de KBO. Tijdens negen jaar vicevoorzitterschap van de KBO was hij ook coördinator van de Hulpdienst voor ouderen (Klusdienst). In 2011 nam hij afscheid als bestuurslid. Hij ontving voor zijn verdiensten de Zilveren speld met oorkonde van KBO Brabant. Afgelopen december nam hij na negen jaar afscheid als voorzitter van de Hulpdienst. Zijn gezondheid liet dit helaas niet meer toe. De hulpdienst is onder zijn voorzitterschap uitgebouwd en niet meer weg te denken in de Nuenense samenleving. Bij dit afscheid werd Cuppers door de nieuwe voorzitter van de Hulpdienst benoemd tot erevoorzitter.

Cuppers werd met zowel een koninklijke (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) als gemeentelijke onderscheiding (Gouden Erepenning van de gemeente Nuenen c.a.) geëerd voor zijn verdiensten als raadslid/wethouder, als voorzitter van het Comité Nuenen geeft kleur aan het Klooster (1997) en voor zijn activiteiten binnen het ONO (Overleg Nuenense Ouderen), de Jong/Oud manifestatie en het kerkbestuur.