Bewoners Boord in Nuenen blij met actie tegen sluipverkeer

Obstakels

Maximumsnelheid

Boord wordt al steeds veiliger, zeggen ze. ,,Vroeger reden hier bussen, vrachtwagens plus alle scholieren van het Eckartcollege. Bovendien was de maximumsnelheid 80 in plaats van 60 kilometer.''

Het aantal passerende auto’s is op vrijdagmiddag op twee handen te tellen. En zelfs met fietsers, brommers en een SRV-wagen erbij, wekt het Boord meer de indruk van een rustig boerenweggetje dan een dichtslibbende sluiproute. ,,Druk is het maar een paar uur, in de ochtend- en avondspits”, zegt Tinus.

Niet tevreden

Een paar kilometer verderop in Nederwetten is de aankondiging over verkeersmaatregelen op het Boord om de drukte op de Kosmoslaan in Eindhoven te beperken minder enthousiast ontvangen. De belangenvereniging die een jarenlange strijd voerde voor de bereikbaarheid van het dorp via de Soeterbeek is allerminst tevreden. ,,We zijn ook tegen verkeersmaatregelen op het Boord omdat er voor ons dan een mogelijkheid minder is om in Nuenen te komen’’, zegt voorzitter Eric van Schijndel.