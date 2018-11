Bijna blauw parkeren in Nuenen

Rechter keurt compromis over Soeterbeek­se­weg goed

15 november DEN BOSCH - De gemeenten Eindhoven en Nuenen hebben terecht gekozen voor alternatieve verkeersmaatregelen om de Soeterbeekseweg tussen Nederwetten en Eindhoven open te kunnen laten voor het verkeer. De rechtbank in Den Bosch heeft dat bepaald in een rechtszaak die een bewoner van de Kosmoslaan in Eindhoven had aangespannen tegen de gemeente Nuenen.