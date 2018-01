Burgemeester Houben: belang fusiediscussie Nuenen overschat

NUENEN - Burgemeester Maarten Houben van Nuenen meent dat het belang van de discussie over de bestuurlijke toekomst van Nuenen wordt overschat. Houben heeft dat maandag gezegd in zijn nieuwjaarstoespraak in Het Klooster.

,,Het belang van de bestuurlijke structuur is veel minder belangrijk dan we wel eens denken’’, zei Houben met een verwijzing naar het Franse platteland waar in dorpen ieder zijn ding doet en er geen of bijna geen overheid aanwezig is.

,,We maken ons in de politiek erg druk over de organisatievorm. We zijn heel druk bezig met de structuur en minder met de strategie. Terwijl je je mag afvragen of juist daar zoveel energie naar moet uitgaan. Voor het gros van de zaken waar we als Nuenen, Gerwen en Nederwetten heel trots op zijn, zijn we totaal niet afhankelijk van de organisatievorm.’’

Eenzaamheid

Volgens de Nuenense burgemeester zijn er andere zaken die er écht toe doen. ,,Laten we ons vooral druk maken over hoe we met de eenzame en hulpbehoevende medemens omgaan. En met onze buren. Daar hebben we de overheid helemaal niet voor nodig, in welke vorm dan ook.’’

Voor de toekomst van Nuenen is 2018 een cruciaal jaar. De provincie Noord-Brabant meent dat de gemeente niet langer zelfstandig kan blijven en moet fuseren met Eindhoven of Son en Breugel.

Het Nuenense college van B en W en een meerderheid van de gemeenteraad denken dat de noodzaak voor een fusie op dit moment ontbreekt. Om te bewijzen dat Nuenen er goed voor staat, presenteerde de gemeente op de nieuwjaarsbijeenkomst een filmpje dat het imago van de gemeente moet oppoetsen.