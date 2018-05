Burgemeester in de dop in Nuenen

,,Het leek me meteen heel leuk”, vertelt Joy op een bankje in het Park. Ze schreef en mocht op sollicitatiegesprek komen. ,,Ik moest vertellen waarom ik wilde en waarom ik geschikt was. Na een half uur hoorde ik dat ik het was geworden.”

Speelmogelijkheden

Waarom ze geschikt is? ,,Joy vindt kinderen heel aardig” zegt Floor ,,en als er activiteiten zijn dan wil ze altijd meedoen.” Janne: ,,Ze kwebbelt ook veel, ze kan heel goed dingen zeggen.” Joy zelf vindt dat ze goed kan vertellen en enthousiast is. Janne: ,,Ja, klopt, ze zegt altijd ‘Ik heb er zo’n zin in’.” Floor: ,,Toen ze jeugdburgemeester werd zei ze de hele tijd ‘Ik heb zo’n zin in vrijdag’.” Joy: ,,Maar ik ben ook rustig als ik rustig moet doen.”

De jeugdburgemeester mag een doel kiezen waar aandacht aan wordt gegeven. Het trio koos voor speelmogelijkheden voor gehandicapte kinderen. ,,Als het druk is in de speeltuin kunnen zij daar moeilijk spelen. Ze kunnen niet op een trap naar een glijbaan en niet op de trampoline met ‘gewone’ kinderen.” Daar moeten hulpmiddelen of aanpassingen voor komen vinden ze. Een idee is voor één dag de speeltuin beschikbaar maken voor gehandicapte kinderen.

De jeugdburgemeester mag met de klas bij de gemeente op bezoek. Joy en Janne zitten bij elkaar in groep 7 op de Nieuwe Linde maar Floor zit in groep 6 op De Wentelwiek. ,,Maar ik mag vast mee” verwacht ze. De meiden kennen elkaar van DéDé dansschool. Joy: ,,Toen ik vertelde dat ik had gesolliciteerd zeiden ze allebei dat ze wethouder wilden worden. Ze hebben zichzelf aangeboden.”