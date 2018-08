Chaos bij spoorwegovergangen Nuenen: bomen gaan pas na acht uur weer open

Het gaat om de overwegen bij de Intratuin aan de Collse Hoefdijk en bij het Dierenrijk. Bij de dierentuin was zondagmiddag de chaos het grootst vanwege de drukte. Daar staken mensen massaal met fietsen, buggies en rolstoelen het spoor over.

'Duurt langer dan normaal'

ProRail is met meerdere mensen aanwezig om de spoorovergangen te regelen en te bewaken. Treinen komen stapvoets over de overgang. ,,Dit is een zeer vervelende situatie", meldde een woordvoerder. ,,Dit duurt helaas veel langer dan normaal."

Pas tegen 20.00 uur gingen de bomen weer open. De oorzaak van de storing zat in een spoel in de rails, die is vervangen. Waarom het zo lang heeft geduurd wordt nog onderzocht. ,,Soms is het monnikenwerk'', zegt de woordvoerder van ProRail. ,,Al werken we er met man en macht aan.''