Chaos bij spoorwegovergangen Nuenen: sporen al vijf uur dicht door storing, mensen steken massaal tóch over

Provincie Noord-Bra­bant steekt miljoenen in erfgoed Van Gogh in Nuenen, Zundert en Et­ten-Leur

25 augustus EINDHOVEN - De provincie stapt in de rol van Theo van Gogh, de kunsthandelaar die zijn armlastige broer Vincent financieel ondersteunde. Want Brabant stopt 2,5 miljoen euro hierin, en verstrekt daarnaast ook een lening van 7.050.000 miljoen euro om Van Gogh-gebouwen aan te kopen of te beheren. Dat heeft de provincie vrijdag bekendgemaakt.