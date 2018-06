Coalitie Nuenen dreigt met starre houding eigen referendum af te breken

Son en Breugel heeft last van fusie, maar wil wel graag een stukje Nuenen als die doorgaat

21 juni SON EN BREUGEL - Als Eindhoven en Nuenen fuseren, heeft Son en Breugel daar last van. Dat gaat Son en Breugel benadrukken in een brief aan de provincie, waarmee de gemeente haar zienswijze geeft op het herindelingsplan. Het lot van de samenwerking tussen Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel in de Dommelvallei is dan immers onzeker.