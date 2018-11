Crematorium Nuenen nu niet haalbaar

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt desgevraagd dat Yarden de balans heeft opgemaakt en tot de conclusie is gekomen dat het vooralsnog financieel niet haalbaar is om te gaan bouwen. Oorzaak is de overspannen bouwbranche en de hoge kosten voor het energieneutraal bouwen. ,,Door de toegenomen kosten en het beperkte maximumaantal uitvaartplechtigheden per dag (twee) lijkt het vooralsnog niet verantwoord om met de bouw te beginnen’’, laat Yarden weten.