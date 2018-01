D66 Nuenen verrast door vertrek fractievoorzitter

NUENEN - D66 in Nuenen is volkomen verrast door het plotselinge vertrek van fractievoorzitter Nico Pijnacker Hordijk. ,,We gingen er vanuit dat hij zich grotendeels wilde terugtrekken uit de actieve politiek vanwege zijn drukke werk. Dat hij nu toch heeft besloten om op de kandidatenlijst van GroenLinks te gaan staan heeft ons dan ook verrast’’, laat de fractie van de Nuenense coalitiepartij weten.

Pijnacker Hordijk stapte vrijdag uit de D66-fractie omdat hij een plek heeft gekregen op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Tot de verkiezingen gaat hij zelfstandig verder.

D66-fractielid Willemijn van Werkum laat in een toelichting weten dat ze het niet erg democratisch vindt dat de voormalig fractievoorzitter zijn zetel meeneemt. ,,Het kan, maar volgens onze democratische principes is dat niet de juiste oplossing. Hij is voor D66 gekozen.''

Verbaasd

Pijnacker Hordijk besloot zich niet verkiesbaar te stellen voor D66 omdat hij geen vertrouwen voelde dat hij een kansrijke plaats op de lijst zou krijgen. Ook over dat argument is de fractie verbaasd: ,,Binnen de fractie was de samenwerking prima. Wij vinden het bijzonder jammer dat we deze raadsperiode niet samen kunnen afmaken.''