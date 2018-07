Dagje cel en taakstraf na seks met minderjarig meisje in onder andere Nuenen

DEN BOSCH - Vier mannen zijn veroordeeld tot één dag cel en taakstraffen van honderd tot tweehonderd uur omdat ze seks hebben gehad met een zeventienjarig meisje. Volgens de rechtbank in Den Bosch hadden de mannen moeten controleren of ze niet minderjarig was. Een vijfde verdachte werd vrijgesproken.

De vier mannen hadden los van elkaar seks met het meisje. Dat gebeurde waarschijnlijk in Dongen, Nuenen, Oss en Oosterhout.

In januari 2015 kreeg de politie een spoedmelding dat het meisje gedwongen in de prostitutie werkte. In een woning in Rotterdam waar het meisje verbleef troffen agenten een kamer aan die was ingericht als afwerkkamer. Er lagen onder andere lingerie en condooms.

Dankzij de telefoon die in de kamer werd gevonden, plus enkele telefoons die bij het meisje thuis lagen, kwamen meerdere verdachten in beeld.