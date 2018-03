De handen in de lucht met Olga Commandeur tijdens de beweegroute Nuenen

Gedeputeerde op toernee door Nuenen vanwege herindeling

8:11 NUENEN – Gedeputeerde Anne-Marie Spierings komt eind maart en begin april drie keer naar Nuenen om inwoners te raadplegen over de keuze van de provincie om de gemeente samen te voegen met Eindhoven. Tijdens bijeenkomsten in Nederwetten, Gerwen en Nuenen zal ze haar beslissing toelichten. Inwoners krijgen de kans om haar te laten weten wat ze belangrijk vinden voor de toekomst van Nuenen. Ook voor de inwoners van Eindhoven is een bijeenkomst gepland.