Dementerende vrouw (82) uit Nuenen vermist

Auto over de kop na po­li­tie­ach­ter­vol­ging tussen Nuenen en Aarle-Rixtel, drie gewonden

22 februari AARLE-RIXTEL - Op de Wilhelminalaan in Aarle-Rixtel is woensdagavond rond 21.15 uur een auto over de kop gevlogen na een achtervolging door de politie. De vier inzittenden zijn aangehouden. Drie van hen raakten gewond en zijn met de ambulance overgebracht naar ziekenhuizen in Eindhoven en Helmond.