Een burgemeester in de dop

Motorrijd­ster aangereden door automobi­lis­te in Nuenen

13:57 NUENEN - Een motorrijdster is vrijdag gewond geraakt bij een ongeval op de Europalaan in Nuenen. De vrouw reed met haar motor op de rechterrijstrook op het moment dat een automobiliste in wilde voegen. Bij het invoegen zag de automobiliste de motorrijdster over het hoofd.