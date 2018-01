Eindhoven en Nuenen gaan fuseren

POLLNUENEN/EINDHOVEN – Nuenen moet samengaan met Eindhoven. Dat heeft het provinciebestuur besloten. Son en Breugel moet binnen enkele weken bepalen of het bij die twee gemeenten aansluit of toch zelfstandig wil blijven.

De burgemeesters van de drie betrokken gemeenten zijn eerder deze week daarover vertrouwelijk geïnformeerd door het provinciebestuur. Zij hebben op hun beurt de fractievoorzitters in de gemeenteraden daarover ingelicht of gaan dat later deze dag nog doen.

In juli startte de provincie de herindelingsprocedure voor Nuenen, na jarenlange gesprekken over een mogelijke fusie van deze gemeente. Gedeputeerde Staten namen daarmee de regie omdat ze voorzagen dat de Nuenense gemeenteraad er zelf niet uit zou komen. De afgelopen maanden volgden gesprekken met colleges B en W van Nuenen, Son en Eindhoven en vertegenwoordigingen van de raden.

Op basis daarvan hebben GS de knoop nu doorgehakt. Begin februari zou dat besluit officieel bekend worden gemaakt.

Reactie Jorritsma

De Eindhovense burgemeester John Jorritsma (VVD) laat via zijn woordvoerder weten dat hij niet wil reageren op het nieuws. "Uiteraard kunnen we niet ingaan op wat er tijdens een besloten overleg is besproken is. De provincie heeft het overleg met deze drie gemeenten belegd, en die is qua communicatie ook aan zet nu."

De woordvoerder van de Brabantse gedeputeerde Annemarie Spierings (D66) van bestuur wil echter ook niet ingaan op het nieuws. "We bevinden ons momenteel nog in de vertrouwelijke fase van het overleg. Daar laten we het voor nu even bij."

