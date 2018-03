Familie verguld met eretitel Nuenense oorlogsburgemeester

NUENEN - In het bijzijn van ruim twintig familieleden heeft de zoon van de Nuenense oorlogsburgemeester Cees van Rijckevorsel vrijdag de gouden draagspeld en oorkonde in ontvangst genomen die horen bij de postume benoeming zijn vader tot ereburger van de gemeente.

De familie was vanuit verschillende plaatsen in de Randstad naar Nuenen gekomen voor de uitreiking. Behalve zijn oudste zoon waren bij de plechtige ceremonie in Het Klooster ook twee dochters van de oud-burgemeester aanwezig plus hun kinderen en kleinkinderen.

Van Rijckevorsel is alsnog tot ereburger van Nuenen benoemd door het werk van de Nuenense historicus Louis Bressers die ontdekte dat de oorlogsburgemeester met gevaar voor eigen leven een dienstbevel van de Duitse bezetter had geweigerd. Samen met acht andere burgemeesters in de regio weigerde hij om inwoners naar Zeeland te sturen om aan de kustverdediging te gaan werken. De weigerachtige burgemeesters werden ontboden in Vught maar Van Rijckevorsel bleef thuis bij zijn pasgeboren dochtertje en ontsnapte zo aan deportatie en de dood.

Quote Van Rijckevorsel was 23 jaar burgemeester en niet in de makkelijkste tijd Maarten Houben

Volgens huidig burgemeester Maarten Houben is er naar de huidige maatstaven te weinig aandacht besteed aan de inzet van zijn voorganger. ,,Van Rijckevorsel was 23 jaar burgemeester en niet in de makkelijkste tijd”, doelde hij op de oorlog, maar ook op de crisis en de wederopbouw.

Magistraal

De grootste waardering van de familie Van Rijckevorsel ging uit naar Louis Bressers voor zijn ‘magistrale’ werk. Zoon Frans van Rijckevorsel herhaalde in zijn dankwoord dat zijn vader het ereburgerschap dubbel en dwars verdient. ,,Het is alleen jammer dat hij het niet meer mee kan maken.’’