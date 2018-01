Flexwerker behoort juist meer te verdienen

Eén keer knallen, dat is kracht van Concert Carnavalesk

15 januari EINDHOVEN/NUENEN - Voorzitter Gé Wonink is nog iedere week onder de indruk als hij ‘zijn’ Trefpunt binnenstapt. Acht weken lang repeteert in dat Eindhovense wijkcentrum Concert Carnavalesk in aanloop naar het concert op carnavalsmaandag in de tent in Nuenen.