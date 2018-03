Fusie Nuenen-Eindhoven niet stopgezet: Signaal richting provincie

Nuenense verwarring over restzetel: hoe zit het nou precies?

22 maart 6 zetels voor W70 of toch 7? Verdwijnt Combinatie uit de raad of behoudt Monique Donkers op het nippertje toch haar zetel? Het bleef lang onduidelijk in Nuenen. De gemeente kwam gisteravond met een andere uitslag dan persbureau ANP.