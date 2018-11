Geen vrees voor Eeneind-West na faillissement Adriaans

NUENEN – De gemeente Nuenen maakt zich geen zorgen over bedrijventerrein Eeneind-West nu Adriaans Bouwgroep als een van de betrokken projectontwikkelaars failliet is verklaard. Wethouder Hetty Tindemans heeft dat donderdagavond gezegd op vragen in de gemeenteraad.

Adriaans Bouwgroep uit Helmond vormt samen met Ban Bouw en Moeskops Bouwbedrijf de ontwikkelcombinatie die de beoogde bedrijvenlocatie van de gemeente koopt. Maar omdat zich tot dusver geen enkele partij wil vestigen, is er nog geen enkel perceel van eigenaar veranderd.

Rechtszaak

De gemeente is met de ontwikkelcombinatie bovendien in een rechtszaak verwikkeld over een vergoeding die is afgesproken als de grond niet wordt verkocht. Nuenen claimt meer dan 1 miljoen euro van de drie bouwbedrijven. De rechtbank beslist binnenkort of de ontwikkelcombinatie moet betalen.

,,We hebben juridisch laten uitzoeken wat de consequenties kunnen zijn van het faillissement maar vooralsnog hoef ik me daar geen zorgen over te maken’’, aldus de wethouder in de gemeenteraad. In een toelichting vertelde ze dat de afnameverplichting én de vergoeding gelden voor de resterende twee bouwbedrijven.

Gesprekken

Directeur Jack Aldenhoven van Ban Bouw bevestigde vrijdag dat er geen reden is voor zorgen over Eeneind-West. ,,Voor ons is er niks aan de hand. Er is geen probleem en er zijn geen consequenties’’, aldus Aldenhoven.