Gemeenteraad Nuenen wil eind aan impasse over 'verdwenen huis' in Gerwen

NUENEN - Aan de jarenlange strijd tussen de gemeente en de Gerwense Annelien Hortensius over haar huis in de bossen aan het Moorven moet een eind komen, vindt de Nuenense gemeenteraad.

De Gerwense raakte tien jaar geleden plotseling de woonbestemming van haar huis kwijt en de raad denkt dat de gemeente steken heeft laten vallen. In de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen bepaalden de leden daarom unaniem dat Hortensius het voordeel van de twijfel moet krijgen en de gemeente de fout moet herstellen.

Hortensius woont al bijna 25 jaar op een pittoreske en goed verborgen plek in de Gerwense bossen. Tien jaar geleden werd ze overdonderd door een brief van de gemeente dat ze het huis ten onrechte permanent bewoont omdat het een recreatiewoning is.

In 1999 werd de woning volgens haar over het hoofd gezien door een inventarisatie van de gemeente. Als gevolg belandde het volledige perceel in de ecologische hoofdstructuur en was het 'verdwenen huis' in strijd met het bestemmingsplan.

Wat volgde was een jarenlange juridische strijd waardoor Hortensius financieel volledig aan de grond is geraakt. Alleen al aan kosten is ze vele tonnen kwijtgeraakt, zegt ze.

Motie

Vanuit de gemeenteraad is ze altijd gesteund door de oppositiepartijen PvdA en Combinatie die vrijdagavond een motie indienden om de Gerwense haar permanente woonbestemming terug te geven. ,,We moeten onze fouten in dit hoofdpijndossier toegeven’’, zei fractievoorzitter Monique Donkers van Combinatie.

De gemeenteraad liet zich niet overtuigen door de weerstand bij W70-wethouder Martien Jansen. Volgens hem heeft de gemeente geen mogelijkheid om de woonbestemming te geven. De gemeenteraad zal het bestemmingsplan moeten veranderen en dat zal op bezwaar stuiten van de provincie, waarschuwde hij. De wethouder vreest bovendien voor de gevolgen omdat er volgens hem nog ongeveer twintig vergelijkbare gevallen bestaan in de gemeente.

Legalisatie

Zelfs de partij van de wethouder die tot dusver niet wilde meewerken aan legalisatie, gunde Hortensius het voordeel van de twijfel. ,,We moeten kijken of legalisatie alsnog mogelijk is’’, aldus W70-fractievoorzitter Ralf Stultiëns. Ook de andere coalitiepartijen geloven dat de gemeente steken heeft laten vallen. ,,We hebben twijfels over de gevolgde procedure’’, zei D66-raadslid Arend Tomas. ,,Ons gevoel voert de boventoon’’, voegde CDA-fractievoorzitter Erik Groothoff toe.