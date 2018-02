Gerwense aan de grond door strijd met gemeente Nuenen

GERWEN/DEN BOSCH - De jarenlange strijd met de gemeente Nuenen over haar huis in de bossen aan het Moorven in Gerwen heeft bewoonster Annelien Hortensius financieel volledig uitgekleed. De 58-jarige Gerwense kan haar advocaat niet meer betalen en stond daarom in haar eentje bij het gerechtshof in Den Bosch voor wederom een zaak tegen de gemeente.

Hortensius woont al bijna 25 jaar op een pittoreske en goed verborgen plek in de Gerwense bossen. Tien jaar geleden werd ze overdonderd door een brief van de gemeente dat ze het huis ten onrechte permanent bewoonde omdat het een recreatiewoning is.

Hortensius zegt dat ze haar huis in 1993 kocht met alle vergunningen. In 1999 werd de woning volgens haar over het hoofd gezien door een inventarisatie van de gemeente. Als gevolg belandde het volledige perceel in de ecologische hoofdstructuur en was het in strijd met het bestemmingsplan. De gemeente eiste daarom bovendien dat ze de bovenverdieping zou afbreken.

Na jaren procederen stelde de Raad van State de gemeente in het gelijk maar Hortensius heeft haar verbeten strijd niet opgegeven. "Ik zit weliswaar aan de grond maar geef niet op", zei ze donderdag.

Onterechte rekening

De zaak bij het gerechtshof draaide om een bedrag van bijna 10.000 euro die de gemeente Nuenen in rekening bracht voor de legalisering van de bovenbouw. ,,Een onterechte rekening die ik moet betalen door een fout van de gemeente’’, zei Hortensius bij het hof.

Nuenen wil daar niks van weten. De jurist van de gemeente ergerde zich dat de Gerwense de oude discussie oprakelde en noemde dat verwarrend en laakbaar.

Legalisatie

Hortensius woont nog steeds permanent in het huis en wil de woning na haar dood graag overdragen aan haar dochter maar vreest dat zij die kans niet meer krijgt. Ze blijft de gemeente bestoken met brieven. Ze wil dat de gemeente haar huis weer legaliseert. Bovendien heeft ze de gemeente aansprakelijk gesteld voor haar schade. Alleen al aan kosten is ze vele tonnen kwijtgeraakt, zegt ze.

In de strijd voor een woonbestemming kan Hortensius rekenen op steun van enkele partijen in de gemeenteraad die zich haar lot hebben aangetrokken. De Nuenense oppositiepartij Combinatie gaat in de raadsvergadering later deze maand een nieuwe poging wagen om de eigenaresse te helpen. "Er zijn in deze kwestie fouten gemaakt en we moeten haar ondersteunen’’, aldus fractievoorzitter Monique Donkers.