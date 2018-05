Hetty Tindemans wethouder in Nuenen

Coalitie Nuenen investeert miljoenen in Het Klooster

23 mei NUENEN - De nieuwe coalitie in Nuenen maakt geld vrij voor de verbouwing en exploitatie van cultureel centrum Het Klooster. In het coalitieprogramma staat dat de renovatie 2 à 3 miljoen euro gaat kosten in 2019 en in de begroting is een jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro opgenomen om de exploitatieverliezen af te dekken.