Initiatief voor referendum over fusie in Nuenen

NUENEN - In de Nuenense gemeenteraad is het initiatief ontstaan om een referendum te houden over de fusie met Eindhoven. De SP in Nuenen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om een raadplegend referendum te kunnen houden vanwege de heikele discussie over de toekomst van de gemeente. Als het aan bedenker Hein Kranen ligt, wordt een referendum na de zomervakantie gehouden voordat de provincie stemt over het plan om Nuenen bij Eindhoven te voegen. GroenLinks steunt het plan.

De provincie Noord-Brabant meent dat Nuenen niet in staat is om nog langer zelfstandig te blijven en stuurt aan op een fusie met Eindhoven. De provincie baseert zich onder andere op een enquête die in het dorp is gehouden en die werd ingevuld door 1061 inwoners. Volgens het onderzoek vindt 61 procent van de Nuenenaren dat de gemeente moet fuseren. De voorkeur van de deelnemers aan de enquête gaat uit naar Eindhoven maar over de vraag of het onderzoek representatief is geweest, blijft discussie bestaan.

Verkiezingen

De uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Nuenen twee weken geleden kunnen juist worden uitgelegd als een keus vóór zelfstandigheid van de gemeente. Partijen zoals W70, GroenLinks en CDA die tegen de fusie met Eindhoven zijn, boekten stevige winst.

Quote Draagvlak is bij een fusie het belangrijkste SP-fractievoorzitter Hein Kranen

,,De verkiezingen lijken een aanwijzing. Ze geven een goed beeld maar het blijft een interpretatie. Draagvlak is bij een fusie het belangrijkste en als er twijfel blijft bestaan is een referendum het beste instrument om dat te meten. Het referendum is een middel om het helemaal duidelijk te krijgen’’, aldus SP-fractievoorzitter Hein Kranen over zijn initiatief.

Tijd

De SP in Nuenen is al langer voorstander van een referendum over de fusie. GroenLinks heeft zich daar tijdens de verkiezingscampagne bij aangesloten.