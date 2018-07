Kermismaandag in Nuenen: Toepen in een herenbolwerk

Adverten­tie over herinde­ling wekt woede bij oppositie in Nuenen

6 juli NUENEN - Een gigantische advertentie die het Nuenense college van B en W deze week liet plaatsen in twee lokale kranten over de gedwongen fusie met Eindhoven is bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad in het verkeerde keelgat geschoten.