Klachten over KPN na overname OnsBrabantNet in Nuenen

Berkenbomen Varenpad Nuenen alsnog gekapt

24 maart NUENEN - Aan het Varenpad in Nuenen worden volgende week alsnog 25 berkenbomen gekapt na een verzoek uit de buurt. Alleen de berkenboom bij het huis van raadslid Chris Eeuwhorst (De Combinatie) die raadsvragen stelde over de bomenkap, blijft staan. W70-wethouder Martien Jansen heeft dat gezegd in een toelichting op zijn antwoorden over de merkwaardige gang van zaken.