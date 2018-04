Koekhappen 2.0 op Koningsdag in Nuenen

KoningsdagNUENEN - Gretig worden de tandjes in de pizzapunt gezet. Dat kostte even moeite, want die bungelt aan een draad. En het moet met losse handen. Maar als het lukt heb je ook wel een heerlijk puntje pizza en dat is weer eens wat anders dan de peperkoek van vroeger. En hij is nog warm ook.