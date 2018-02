Koken op het altaar met sterrenchef Soenil Bahadoer

VIDEODEN BOSCH - Soenil Bahadoer, eigenaar en chef van 2 sterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen, kookte een aantal dagen in een pop up-restaurant in Den Bosch. Inspiratiebron? Vincent van Gogh. Kunstredacteur Rob Schoonen mocht even meekoken.

Oké, dat groene topje van dat bloemetje moet dus precies op dat witte bolletje? Dat kan ik. Tuurlijk kan ik dat. Ik bedoel, hoe moeilijk kan dat zijn? Maar, waarom trillen mijn vingers nu opeens, en fladdert dat blaadje op de grond? Nieuw topje pakken dan maar, flink adem happen en – yes! – precies in het midden geland! Pffff. Volgende bloemetje…

Denk niet dat koken in een 2 sterrenrestaurant ook maar enigszins lijkt op wat je elke avond in je eigen keuken doet. Oké, je werkt ook thuis met ingrediënten en je bent in de weer met pannen, maar daar houdt de vergelijking op. Totaal. De keuken van Soenil Bahadoer is de Champions League, terwijl jij kookt op het niveau van de zesde klas zaterdagamateurs. Waarom dan toch die uitdaging? Omdat de chef en eigenaar van De Lindehof in Nuenen op uitnodiging van Culinair Brabant een aantal dagen heeft gekookt in een pop up-restaurant in een voormalige kapel, midden in Den Bosch. Hij liet zich daarbij inspireren door Vincent van Gogh, die bijna twee jaar in Nuenen heeft gewerkt. En daar weet ik toevallig wél het een en ander van.

Volledig scherm Soenil Bahadoer (rechts), 2-sterren chef van De Lindehof in Nuenen, met ED-kunstredacteur Rob Schoonen aan het werk in Den Bosch, geïnspireerd door Vincent van Gogh. © copyright Marc Bolsius

De Aardappeleters

Bahadoer werd onlangs in Japan aangesproken op het feit dat het doek De Aardappeleters in Nuenen is geschilderd: ,,Dat is toch waanzinnig?! Men weet daar amper waar Nederland ligt, maar dat doek van Van Gogh beschouwt men als het mooiste ooit gemaakt. Ik vond dat een heel bijzondere ervaring. En dus heb ik me laten inspireren door dat doek”, aldus de altijd enthousiaste chef.

En zo trek ik op een vroege zondagmorgen in wat vroeger de sacristie van de kapel was, de leren schort van De Lindehof aan en krijg vervolgens een blauw-wit geblokte koksdoek toegeworpen door Gijs Hoevenaars, chef keuken. Dan worden er tien staven grasboter voor m’n neus geschoven. En een mes. En een bak met heet water. ,,Schijfjes van vijf millimeter dik graag.” Ja, hoor. Dat kan een kind! Maar wacht even, vijf is iets anders dan vier millimeter en dat wat ik net gesneden heb, zit toch meer in die richting… Ik krijg het er warempel warm van. Links van me staat Rik intussen enorme stukken vlees te braden, keert die in alle rust met z’n handen om, proeft met z’n pink of de jus op smaak is en heeft ook nog eens tijd om grappen te maken met zijn kameraden. Ik ben inmiddels een halve boter-rol verder en eindelijk in staat om gelijksoortige schijfjes af te leveren. Hè, hè.

Watertanden

De bijna zestig aanwezigen zitten na de amuses – onder meer een wafel van aardappel met chutney – en de coquille met pompoen en pomtayer, nu te watertanden boven een heilbot met tandoori en kokos massala. Het is die bijna 200 euro per couvert (all inn) meer dan waard, zoveel is duidelijk.

De in Suriname geboren Bahadoer gebruikt de Franse keuken als basis, maar mag dat graag combineren met meer exotische ingrediënten en bereidingswijzen. Zoet en hartig, gekruid en ingetogen, zacht versus hard, en dat allemaal gecomponeerd op een manier waar Van Gogh plezier aan zou beleefd, denk ik toch. Dat Bahadoer complementaire kleuren gebruikt - waar Van Gogh een meester in was - kan geen toeval zijn. Het bindt die twee: de passie voor het vak, het altijd maar doorgaan, het experimenteren en nooit concessies doen.

Geoliede machine

Intussen mag ik bij de uitgifte keurige en smakelijke blokjes plaatsen op een bord met daarop het hoofd van de schilder. Zonder er een te laten omvallen, ofschoon er wel om de haverklap ‘achter!’ wordt geroepen, als een van de koks achter ons langs wil. Tamelijk bizar trouwens om te koken op de plek van het altaar, half in de absis dus; waar ooit hosties en wijn werden gebruikt en nu – met evenveel gemak – een fantastische schotel met kalf en laos wordt uitgeserveerd. Met evenveel zorg ook. Want de negen koks functioneren als een perfect geoliede machine.

,,Weet je wat mij zo aanspreekt in dat doek De Aardappeleters? Dat mensen er samen zijn, samen eten. Want dat verbindt hè, eten, op een goede manier. Dat doen wij in De Lindehof en ook hier. En dat is het mooie van koken, als je dát voor elkaar krijgt”, aldus Bahadoer.