Kwestie 'verdwenen' huis Gerwen blijft onopgelost

Hortensius woont al bijna 25 jaar op een pittoreske en goed verborgen plek in de Gerwense bossen. Tien jaar geleden werd ze overdonderd door een brief van de gemeente dat ze het huis onterecht permanent bewoont omdat het een recreatiewoning is. Hortensius zegt dat haar huis op papier in natuurgebied is komen liggen omdat het bij een inventarisatie over het hoofd is gezien door de gemeente. Als gevolg past het ‘verdwenen huis’ niet meer in het bestemmingsplan.