Leefbaar Nuenen doet toch niet mee aan de verkiezingen

Gerwense aan de grond door strijd met gemeente Nuenen

8 februari GERWEN/DEN BOSCH - De jarenlange strijd met de gemeente Nuenen over haar huis in de bossen aan het Moorven in Gerwen heeft bewoonster Annelien Hortensius financieel volledig uitgekleed. De 58-jarige Gerwense kan haar advocaat niet meer betalen en stond daarom in haar eentje bij het gerechtshof in Den Bosch voor wederom een zaak tegen de gemeente.