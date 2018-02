Luidkeels meezingen met Supergaande in uitverkochte Tienertent Nuenen

Uitslag optocht Nuenen 2018

11 februari NUENEN - Volgens velen was het zondagmiddag in Nuenen een hele mooie optocht met veel diversiteit en kwaliteit, maar koud was het wel. Tijdens de prijsuitreiking werden jongeren opgeroepen volgend jaar aan de optocht deel te nemen, er was zondag slechts één groep deelnemende tieners. Zij wonnen dan ook de eerste prijs in de categorie tieners.