Magische grens bereikt: 50 leerlingen op Sint Jozef in Nederwetten

Eindhoven gaf geen vergunning voor inrit, maar stuurde wel een rekening

12:39 EINDHOVEN - Daantje Tazelaar wilde een inrit maar kreeg in plaats daarvan een fikse rekening. De Eindhovense sloeg steil achterover toen de gemeente haar aanvraag afwees, maar haar wel een factuur van 1.220 euro presenteerde. Of ze dat bedrag even wilde overmaken voor de gemaakte legeskosten.